Lo Sporting Lisbona blinda Piccini. Per lui clausola da 45 milioni di euro..
Cristiano Piccini passa ufficialmente allo Sporting Lisbona per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Quello che stupisce del contratto, è la clausola..
A cura di Matteo Fabiani
15 maggio 2017 17:16
Tramite il proprio profilo facebook lo Sporting di Lisbona ufficializza il passaggio dell'ex viola Cristiano Piccini per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Quello che stupisce del nuovo contratto è la clausola rescissoria sopra la testa del ragazzo pari a 45 milioni di euro.
Il club gemellato con i viola non è nuovo a queste follie. Ricordiamo infatti che lo scorso anno, Matias Schelotto ricevette una clausola di 35 milioni di euro..