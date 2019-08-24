FORM. UFFICIALI: OUT BIRAGHI E BOATENG, DENTRO VLAHOVIC. VENUTI..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, gara valida per la prima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori:
A cura di Matteo Fabiani
24 agosto 2019 20:18
Fiorentina: 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 11 Sottil, 20 Pezzella (C), 21 Lirola, 23 Venuti, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar. AL. Montella 1 Terracciano, 3 Biraghi, 6 Ranieri, 7 Ribery, 9 Simeone, 10 Boateng, 15 Cristoforo, 17 Ceccherini, 19 Montiel, 24 Benassi, 27 Zurkowski, 93 Terzic.
Napoli: Meret, Allamı, Mario Rui, Callejon, Fabian Ruiz, Mertens, Zielinski, Di Lorenzo, Insigne, Coulibaly, Manolas. All. Ancelotti. Ospina, Karnezis, Malcuit, Verdi, Eljif, Luperto, Maksimovic, Chiriches, Hysaj, Ghoulam, Younes, Gaetano