CORVINO: "VOGLIAMO TRATTENERE BADELJ, SOUSA HA UN CONTRATTO FINO AD APRILE. BERNARDESCHI.."

Ha parlato ai microfoni di Zona11, in onda su RaiSport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole:Quanto vale Bernardeschi se Kalinic vale 50 milioni? A oggi non c'...

Ha parlato ai microfoni di Zona11, in onda su RaiSport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Queste le sue parole:

Quanto vale Bernardeschi se Kalinic vale 50 milioni? A oggi non c'è nessuna situazione Bernardeschi, quindi è impossibile dare una risposta.

Badelj è fondamentale per lei come lo è per Sousa? Quando sono arrivato la situazione era dura, soprattutto col procuratore. Lui vuole rimanere e siamo disposti a tenerlo. Se ci saranno cambiamenti in futuro, analizzeremo la situazione.

Gonzalo Rodriguez? Lui qua sta bene e vuole rimanere. Noi abbiamo manifestato la voglia di tenerlo. La speranza è che si possa trovare un accordo finale.



Il rinnovo di Sousa? Ha un contratto fino a Aprile, per andare avanti è giusto che ci sia fiducia reciproca.