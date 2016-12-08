Vecino: "Buona risposta dopo il Paok, felici per Chiesa. La dedica.."

Ecco le parole di Matias Vecino nel post partita: “Sono molto contento sia per il gol che per la qualificazione, era una partita molto ma ce l’abbiamo fatta. Il gol di Chiesa? Siamo tutti molto felici...

Ecco le parole di Matias Vecino nel post partita: “Sono molto contento sia per il gol che per la qualificazione, era una partita molto ma ce l’abbiamo fatta. Il gol di Chiesa? Siamo tutti molto felici per lui, ha fatto anche una buona partita. Il clima di stasera? Tutte le gare sono difficili in Europa, loro dovevano vincere per forza ma noi abbiamo sfruttato tutte le nostre chances. Dovevamo mettere le cose a posto, il ko col Paok aveva cambiato tutto ed abbiamo risposto bene. La dedica del gol? Alla mia famiglia ed alla mia fidanzata, che mi sta sempre vicino”.