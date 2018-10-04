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Frey su Instagram: "Trovare motivazioni a Firenze dove la gente ti ama è semplice"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha risposto su Instagram a una foto che ricordava la sua partita contro la Lazio

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
04 ottobre 2018 21:11
Frey su Instagram: "Trovare motivazioni a Firenze dove la gente ti ama è semplice" -
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L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha risposto su Instagram a 999RicordiViola, un profilo viola che ha ricordato la partita vinta contro la Lazio nel 2009. In quel match il francese si rese protagonista con delle parate da alieno.

Queste le sue parole:

sebafrey@999ricordiviola grazie del pensiero.... non era difficile trovare motivazioni in una piazza dove la gente ama questa squadra e questa città.... 😉💜

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