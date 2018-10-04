Frey su Instagram: "Trovare motivazioni a Firenze dove la gente ti ama è semplice"
L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha risposto su Instagram a una foto che ricordava la sua partita contro la Lazio
A cura di Matteo Fabiani
04 ottobre 2018 21:11
L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha risposto su Instagram a 999RicordiViola, un profilo viola che ha ricordato la partita vinta contro la Lazio nel 2009. In quel match il francese si rese protagonista con delle parate da alieno.
Queste le sue parole:
sebafrey@999ricordiviola grazie del pensiero.... non era difficile trovare motivazioni in una piazza dove la gente ama questa squadra e questa città.... 😉💜