Vantaggio viola alla mezz'ora. Grande assist di Laurini per la testa di Simeone che non sbaglia
Si porta in vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora di gioco. Bella palla recuperata da Veretout sulla trequarti. Il mediano francese scarica per il connazionale Laurini..
A cura di Matteo Fabiani
03 dicembre 2017 15:27
Si porta in vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora di gioco. Bella palla recuperata da Veretout sulla trequarti. Il mediano francese scarica per il connazionale Laurini che fa partire un bellissimo cross in direzione di Simeone che di testa trafigge Consigli.
Bell'avvio della squadra di Pioli, vantaggio meritato. Da premiare un grintoso Veretout che a centrocampo sta facendo suoi tutti i palloni