FORM.UFFICIALI: MURIEL, CHIESA E MIRALLAS DAVANTI. ANCORA PANCHINA PER HUGO
Le formazioni ufficiale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Le formazioni ufficiali della semifinale di Tim Cup:
A cura di Matteo Fabiani
25 aprile 2019 20:33
Le formazioni ufficiale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia
Le formazioni ufficiali della semifinale di Tim Cup:
Atalanta: Gollini, Masiello, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Castagne, Ilicic, Zapata.
Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Mirallas, Chiesa, Muriel