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FORM.UFFICIALI: MURIEL, CHIESA E MIRALLAS DAVANTI. ANCORA PANCHINA PER HUGO

Le formazioni ufficiale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Le formazioni ufficiali della semifinale di Tim Cup:

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
25 aprile 2019 20:33
FORM.UFFICIALI: MURIEL, CHIESA E MIRALLAS DAVANTI. ANCORA PANCHINA PER HUGO -
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Le formazioni ufficiale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali della semifinale di Tim Cup:

Atalanta: Gollini, Masiello, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Castagne, Ilicic, Zapata.

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Mirallas, Chiesa, Muriel 

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