Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli

Dopo la brutta sconfitta di Crotone e la disfatta contro la Roma, la notizia di Tomovic migliore in campo contro il Napoli..

Sembra proprio che in questo periodo non ne vada bene una alla Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo l'inattesa sconfitta di Crotone con disattenzione fatale di Astori e la disfatta contro la Roma per danno (tra le tante) delle chiusure sbagliate dei terzini, arriva la beffa direttamente da Verona sponda Chievo. Il tanto chiaccherato Nenad Tomovic è stato infatti il migliore della propria squadra nella complicatissima sfida di Napoli. Il serbo si è reso protagonista recuperando ben 11 palloni e salvando un gol praticamente già fatto su un tiro di Hamsik.