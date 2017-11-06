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Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli

Dopo la brutta sconfitta di Crotone e la disfatta contro la Roma, la notizia di Tomovic migliore in campo contro il Napoli..

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
06 novembre 2017 09:57
Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
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Sembra proprio che in questo periodo non ne vada bene una alla Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo l'inattesa sconfitta di Crotone con disattenzione fatale di Astori e la disfatta contro la Roma per danno (tra le tante) delle chiusure sbagliate dei terzini, arriva la beffa direttamente da Verona sponda Chievo. Il tanto chiaccherato Nenad Tomovic è stato infatti il migliore della propria squadra nella complicatissima sfida di Napoli. Il serbo si è reso protagonista recuperando ben 11 palloni e salvando un gol praticamente già fatto su un tiro di Hamsik.

 

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