Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli
Dopo la brutta sconfitta di Crotone e la disfatta contro la Roma, la notizia di Tomovic migliore in campo contro il Napoli..
A cura di Matteo Fabiani
06 novembre 2017 09:57
Sembra proprio che in questo periodo non ne vada bene una alla Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo l'inattesa sconfitta di Crotone con disattenzione fatale di Astori e la disfatta contro la Roma per danno (tra le tante) delle chiusure sbagliate dei terzini, arriva la beffa direttamente da Verona sponda Chievo. Il tanto chiaccherato Nenad Tomovic è stato infatti il migliore della propria squadra nella complicatissima sfida di Napoli. Il serbo si è reso protagonista recuperando ben 11 palloni e salvando un gol praticamente già fatto su un tiro di Hamsik.