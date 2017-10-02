HAGI SBOTTA E CHIEDE DI GIOCARE DI PIU’. ECCO I DUE ERRORI FATTI DA CORVINO IN ESTATE..

Durante il ritiro della propria nazionale, ha parlato il talento viola Hagi parlando della sua situazione difficile. Emergono gli errori di Corvino..

Durante il ritiro della propria nazionale, ha parlato il giovane talento viola Ianis Hagi dicendo quanto sia deluso della situazione e esprimendo il desiderio di giocare di più. “In estate non mi è stato permesso di andare in prestito perché nessuno è venuto a parlarmi. Anzi, erano tutti felici di me..” ha aggiunto il figlio d’arte.

Da queste parole possiamo individuare due errori grossolani della società e del DS Corvino in estate. Il primo, ovvio, quello di non aver mandato il ragazzo in prestito per adattarlo al nostro campionato e per farlo giocare. Il talento ce l’ha e è sotto gli occhi di tutti, ma senza giocare il rischio è quello di regredire calcisticamente.

L’altro problema è quello degli acquisti fatti e pensati male. In attacco sono infatti arrivati Eysseric dal Nizza, Lo Faso, Thereau, Gil Dias dal Moanco e Benassi (che nonostante sia un centrocampista viene schierato dietro Simeone).

Questi acquisti, andati a sommare a Babacar, Chiesa, Hagi e Saponara, non possono non creare scompiglio e malumore all’interno del gruppo.

Tutti vogliono giocare e tutti si vogliono mettere in mostra, ma visti lo schema di gioco e gli 11 + riserve che puntualmente Pioli ripropone, è impensabile che i giocatori meno utilizzati trovino maggiore spazio.

Il problema è grande, durante il mercato di gennaio Corvino deve intervenire per tappare questa falla creatasi nello spogliatoio. Ci riuscirà?

Matteo Fabiani