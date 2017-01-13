UFFICIALE, SPORTIELLO È UN NUOVO CALCIATORE VIOLA. IL COMUNICATO..
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello dall’Atalanta BC.Spo...
A cura di Matteo Fabiani
13 gennaio 2017 18:05
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello dall’Atalanta BC.
Sportiello è nato a Desio il 10 maggio del 1992, nelle ultime quattro stagioni ha indossato la maglia della squadra orobica collezionando 84 presenze in serie A.