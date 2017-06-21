Rocio Valero e il "Mi Piace" che fa sperare i tifosi della Fiorentina. Ecco il dettaglio che arriva direttamente da Instagram

La moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, si è lasciata scappare un "mi piace" su un post dedicato al marito. La foto...

Nella giornata di ieri il profilo Instagram di 999RicordiViola ha pubblicato una foto che ritraeva la scritta:

Ma mi chiedo io.. che cosa deve fare ancora Borja Valero per rimanere qua? Si deve tatuare la città sulla pelle?

Ah..già..

GIÚ LE MANI DA BORJA VALERO

Una scritta come tante direte voi, solo un tifoso che spera nella permanenza del numero 20 spagnolo. Il dettaglio che peró non è sfuggito ai tifosi è che la moglie di Borja, Rocio Rodriguez, non solo ha visto la foto, ma ha anche cliccato "Mi Piace"

Un dettaglio, certo, peró chissà.. Magari i tifosi viola possono continuare a sperare nella permanenza del loro Sindaco..