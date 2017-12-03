Raddoppio tutto francese al Franchi. Assist di Thereau, gol di Veretout
Seconda rete in 10 minuti al Franchi. Bella palla di Benassi per Thereau che scatta sulla linea del fuorigioco. Il francese mette in mezzo per Veretout
A cura di Matteo Fabiani
03 dicembre 2017 15:34
Seconda rete in 10 minuti al Franchi. Bella palla di Benassi per Thereau che scatta sulla linea del fuorigioco. Il francese mette in mezzo per Veretout che da pochi metri non sbaglia. Raddoppio meritato per i viola e terza rete stagionale per Veretout, di gran lunga uno dei migliori acquisti fatti da Corvino nel mercato estivo.