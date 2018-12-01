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Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella

Una bella notizia dopo una vergogna. Il comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella, ha provveduto a far rimuovere immediatamente le scritte vergognose contro i morti dell'Heysel e con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 23:23
Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella -
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Una bella notizia dopo una vergogna. Il comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella, ha provveduto a far rimuovere immediatamente le scritte vergognose contro i morti dell'Heysel e contro Scirea. Ecco il tweet del sindaco di Firenze

Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella

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