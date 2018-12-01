Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella
Una bella notizia dopo una vergogna. Il comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella, ha provveduto a far rimuovere immediatamente le scritte vergognose contro i morti dell'Heysel e con...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 23:23
Una bella notizia dopo una vergogna. Il comune di Firenze, nella persona del sindaco Dario Nardella, ha provveduto a far rimuovere immediatamente le scritte vergognose contro i morti dell'Heysel e contro Scirea. Ecco il tweet del sindaco di Firenze