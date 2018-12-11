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Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze

Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 17:35
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze -
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Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font delle scritte è lo stesso delle scritte vergognose apparse a Firenze contro Scirea e l'Heysel. Ecco le foto

Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze

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