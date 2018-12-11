Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze

Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font...

Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font delle scritte è lo stesso delle scritte vergognose apparse a Firenze contro Scirea e l'Heysel. Ecco le foto