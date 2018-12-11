Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 17:35
Nella giornata di oggi, nella città di Torino, si sono potuti osservare in giro per la città dei manifesti dei tifosi della Juventus contro i rivali granata. Come si può notare dalle immagini, il font delle scritte è lo stesso delle scritte vergognose apparse a Firenze contro Scirea e l'Heysel. Ecco le foto