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Adesivi shock a Firenze: "- 39, nessun rispetto". I morti dell'Heysel rievocati in attesa della Juve

In alcune zone di Firenze, come riportato Calciomercato.com, sono nuovamente stati affissi alcuni adesivi shock nel corso delle ultime ore. E' quello che sta succedendo, specialmente nelle vicinanze d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 17:19
Adesivi shock a Firenze: "- 39, nessun rispetto". I morti dell'Heysel rievocati in attesa della Juve -
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In alcune zone di Firenze, come riportato Calciomercato.com, sono nuovamente stati affissi alcuni adesivi shock nel corso delle ultime ore. E' quello che sta succedendo, specialmente nelle vicinanze dello stadio: gli adesivi, di colore viola, recano la scritta bianca "-39, nessun rispetto", con evidente riferimento ai tifosi della Juventus morti all'Heysel, nella finale di Champions del 1985 contro il Liverpool. Un gesto che ha davvero poco a che fare con il tifo, quello vero, e che sta ricevendo una condanna unanime. Ed il clima, in attesa di venerdì, si fa ancora più rovente. 

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