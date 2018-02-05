Adesivi shock a Firenze: "- 39, nessun rispetto". I morti dell'Heysel rievocati in attesa della Juve

In alcune zone di Firenze, come riportato Calciomercato.com, sono nuovamente stati affissi alcuni adesivi shock nel corso delle ultime ore. E' quello che sta succedendo, specialmente nelle vicinanze d...

A cura di Redazione Labaroviola 05 febbraio 2018 17:19

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