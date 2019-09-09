Sabatini: "Chi canta i cori dell'Heysel non deve entrare allo stadio. Su Mertens..."

A radio sportiva ha parlato anche di Fiorentina il giornalista Sandro Sabatini: "I cori sull'Heysel? C’è da vergognarsi davanti a certi cori. Il miglior provvedimento è uno solo: trovare le persone ch...

A radio sportiva ha parlato anche di Fiorentina il giornalista Sandro Sabatini: "I cori sull'Heysel? C’è da vergognarsi davanti a certi cori. Il miglior provvedimento è uno solo: trovare le persone che hanno fatto gli ululati a Lukaku ed i cori sull’Heysel e non farli entrare allo stadio. Non facciamo però reclame a questi deplorevoli gesti. Giusto tenere la lente d’ingrandimento sulle simulazioni, ma c’è comunque l’arbitro in campo ed il Var ad aiutare. Comunque non voglio negare l’evidenza, quella di Mertens in Fiorentina-Napoli era una simulazione netta. Non esageriamo però con il microscopio nel calcio. Godiamoci in toto questo sport"