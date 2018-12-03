"Heysel? Scritte in zona dove passavano tifosi Juve, tifosi viola non potevano andar li"

Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli ha parlato a Toscana Tv, queste le sue parole:"Scritte contro Heysel e Scirea? Alcune cose non sono chiare. Sono apparse poche...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2018 11:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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