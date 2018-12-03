"Heysel? Scritte in zona dove passavano tifosi Juve, tifosi viola non potevano andar li"
Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli ha parlato a Toscana Tv, queste le sue parole:"Scritte contro Heysel e Scirea? Alcune cose non sono chiare. Sono apparse poche...
Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli ha parlato a Toscana Tv, queste le sue parole:
"Scritte contro Heysel e Scirea? Alcune cose non sono chiare. Sono apparse poche ore prima della partita e in una zona presidiata dalle forze dell’ordine dove possono passare solo i tifosi della Juventus, li i tifosi viola non sarebbero potuti passare. Adesso la vicenda crea solo molto imbarazzo, aspettiamo di capirne di più”
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