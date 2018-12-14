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Irrisolto il caso delle scritte contro Scirea e l'Heysel. Ma il colore non è quello dei tifosi viola

Sembra che l’autore delle scritte contro Gaetano Scirea e contro i morti dell’Heysel comparse prima della sfida con la Fiorentina sia destinato a rimanere ignoto. Dall’esame delle telecamere piazzate...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 11:51
Irrisolto il caso delle scritte contro Scirea e l'Heysel. Ma il colore non è quello dei tifosi viola -
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Sembra che l’autore delle scritte contro Gaetano Scirea e contro i morti dell’Heysel comparse prima della sfida con la Fiorentina sia destinato a rimanere ignoto. Dall’esame delle telecamere piazzate intorno allo Stadio – nessuna è puntata verso la zona – non sono emerse immagini utili a identificare l’autore. Le indagini della Digos sono formalmente ancora in corso. Resta da capire perché sia stato utilizzato sia il colore nero (i tifosi della Fiorentina usano viola o rosso) e il font.

La Nazione

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