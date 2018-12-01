Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)
Rivalità, campalinismo, sfottò. Tutto lecito, ma di fronte a questo...A Firenze è stata scritta con una bomboletta spray un’offesa contro l’Heysel e Scirea. Una vergogna rispetto al buon comportamento...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 19:47
Rivalità, campalinismo, sfottò. Tutto lecito, ma di fronte a questo...
A Firenze è stata scritta con una bomboletta spray un’offesa contro l’Heysel e Scirea. Una vergogna rispetto al buon comportamento dei tifosi bianconeri per Astori, così come l’ommaggio di Chiellini. La foto: