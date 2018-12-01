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Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)

Rivalità, campalinismo, sfottò. Tutto lecito, ma di fronte a questo...A Firenze è stata scritta con una bomboletta spray un’offesa contro l’Heysel e Scirea. Una vergogna rispetto al buon comportamento...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 19:47
Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO) -
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Rivalità, campalinismo, sfottò. Tutto lecito, ma di fronte a questo...

A Firenze è stata scritta con una bomboletta spray un’offesa contro l’Heysel e Scirea. Una vergogna rispetto al buon comportamento dei tifosi bianconeri per Astori, così come l’ommaggio di Chiellini. La foto:

Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)

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