Boniek:" Quella scritta non è colpa di Firenze. Gli autori sono idioti. Chi conosceva Gaetano.."

Zbigniew Kazimierz Boniek, ex attaccante bianconero di quella finale di Coppa Campioni all'Heysel e presidente della Federazione polacca. Ha cosi commentato le scritte apparse fuori dal Franchi in Fio...

Zbigniew Kazimierz Boniek, ex attaccante bianconero di quella finale di Coppa Campioni all'Heysel e presidente della Federazione polacca. Ha cosi commentato le scritte apparse fuori dal Franchi in Fiorentina-Juve su Heysel e Gaetano Scirea: "Gli idioti ci sono dappertutto, bisogna fare attenzione a questi gruppi di persone che pensano di fare come gli pare. Io ho avuto il privilegio di conoscere Gaetano, ed aver giocato insieme a lui e mi da un enorme dispiacere vedere queste notizie. Purtroppo non è colpa né dei tifosi di Firenze, nemmeno della Fiorentina, questi che hanno scritto queste frasi sono soltanto degli idioti".

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