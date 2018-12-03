Nardella: "Autori scritte su Scirea e Hysel sono nemici di Firenze. No a generalizzare..."

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato sulle scritte ingiuriose su Scirea e l'Hysel, parlando ai microfoni di Radio Bruno: "Ci siamo subito attivati - afferma - per cancellare le scritte ign...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato sulle scritte ingiuriose su Scirea e l'Hysel, parlando ai microfoni di Radio Bruno: "Ci siamo subito attivati - afferma - per cancellare le scritte ignobili e vergognose su Scirea e Heysel. Adesso spero che gli autori vengano individuati e puniti dalle forze dell’ordine. Alcuni media hanno messo sul banco degli imputati l’intera città e tifoseria viola ed è sbagliato, non si deve mai fare di tutta l’erba un fascio e non ci fa affrontare i problemi nel modo corretto. Gli autori sono prima di tutto nemici di Firenze, fanno un danno alla città e anche a tutta la tifoseria, da cui spero arrivi una risposta forte".