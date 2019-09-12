Mariella Scirea: "Ringrazio Commisso e la Fiorentina. Chi si comporta in modo offensivo non può essere un tifoso"

Queste le parole rilasciate da Mariella Scirea, vedova di Gaetano al Corriere dello Sport, ha ringraziato la Fiorentina e Commisso per aver detto di non voler più sentire i cori contro l'Heysel. La sf...

Queste le parole rilasciate da Mariella Scirea, vedova di Gaetano al Corriere dello Sport, ha ringraziato la Fiorentina e Commisso per aver detto di non voler più sentire i cori contro l'Heysel. La sfortunata vedova ha inoltre raccontato che una volta che i viola giocarono in Polonia, una delegazione fu mandata sul luogo della scomparsa di suo marito. In zona stadio lo scorso anno vennero scritte delle brutte cose contro di lui ma la signora ha dichiarato che lei quel giorno era a Firenze e che chi fa cose simili non può essere un tifoso.