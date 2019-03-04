Malagó: "Bello ricordare Astori. Dobbiamo continuare, affinchè certe sofferenze non ci siano piú.."

È bello che ci sia la volontà di sostenere la memoria, spesso quando ci sono delle cose tristi si possono aiutare gli altri a fare cose migliori..

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "È bello che ci sia la volontà di sostenere la memoria, spesso quando ci sono delle cose tristi e non belle è facile sul momento esprimere un'opinione ma è molto più complicato farlo negli anni successivi. E' importante continuare, perché deve aiutare, oltre a tenere ben presente i fatti, ma anche evitare che queste cose capitino un domani, sempre che la scienza e la medicina siano in grado di riuscirci".

A parlare è stato il presidente del Coni Giovanni Malagó