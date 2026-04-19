Domani Malagò incontrerà i dirigenti della Lega di A e B con l'obiettivo di compattare la coalizione per il voto

L'ex presidente del CONI è sempre più il candidato più blasonato per succedere a Gravina

Giovanni Malagò accelera la sua corsa verso la presidenza della FIGC in vista del voto del 22 giugno, dando il via a una serie di incontri decisivi con le componenti del calcio italiano. La settimana si apre con un passaggio fondamentale in Lega Serie A: l’assemblea si riunirà domani pomeriggio per confrontarsi con l’ex numero uno del CONI, che vanta già il sostegno formale di 19 club su 20. Subito dopo, Malagò vedrà Paolo Bedin e la Lega Serie B, proseguendo poi il suo tour elettorale con i rappresentanti di atleti e tecnici. In calendario sono infatti già fissati i colloqui con Umberto Calcagno, alla guida dell'Associazione Italiana Calciatori, e con Renzo Ulivieri per l'Associazione Italiana Allenatori, con l'obiettivo di compattare il consenso attorno alla sua candidatura prima della sfida elettorale. Lo scrive l'Ansa.