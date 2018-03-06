Malagò conferma: “Astori, Fiorentina farà qualcosa ma il rinnovo è una fake”

Il presidente Malagò ha parlato a Tiki Taka: “Nella prossima giornata di campionato tutte le squadre scenderanno in campo con la maglia di Astori, ma devo fare una precisazione importante in merito a...

Il presidente Malagò ha parlato a Tiki Taka: “Nella prossima giornata di campionato tutte le squadre scenderanno in campo con la maglia di Astori, ma devo fare una precisazione importante in merito a un rinnovo di contratto postumo per Astori. In realtà c’è stata un’agenzia che ha ripreso una fake, una notizia priva di fondamento. La Fiorentina farà certamente qualcosa e sosterrà la famiglia, ma in questo momento merita soprattutto rispetto. Vogliono giustamente prendersi il tempo giusto per decidere cosa fare”.