Malagò: ''Nessuno ci aveva interpellato per informarci del PDNR, me lo ha confermato anche Gravina''

Giovanni Malagò ha detto la sua sulla presentazione del progetto di riqualificazione dell'Artemio Franchi e del quartiere Campo di Marte.

Intervenuto in occasione della cerimonia di presentazione del nuovo Artemio Franchi, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto la sua in merito alla bontà dell'iniziativa, con risvolti anche non solamente calcistici. Queste le sue parole:

''Il mondo dello sport deve avere la funzione di condizionare chi ha avuto la follia di aprire questa guerra. Il progetto del Franchi? Il punto di partenza, cioè il fatto che il Franchi viene catalogato come un monumento ha avuto il ruolo di stimolo ma anche un problema, Firenze ha avuto tanto coraggio in questo senso, è un occasione più unica che rara, faccio i miei cpmplimenti al sindaco Nardella e un grande augurio alla città di Firenze, ma nessuno ci aveva interpellato per informarci del PDNR''.

DA BERGAMO CONFERMANO: ''LA FIORENTINA VUOLE CARNESECCHI, MA C'E' LA CONCORRENZA DI LAZIO E JUVENTUS''

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