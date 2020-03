Queste le parole rilasciate da Malagò, presidente del CONI a La Gazzetta dello Sport: “Quello che stiamo vivendo certo che cambierà. Questa cosa provocherà nella coscienza delle persone una convinzione: ci sono cose più importanti del calcio. Se il campionato di Serie A rischia di non finire? Si deve procedere per gradi. In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuri di quello che accadrà fra qualche settimana”.