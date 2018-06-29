Silenzio Fiorentina su Malagò: sarebbe assurdo prendersela col presidente del CONI

A Firenze, ma anche a Bergamo, stanno facendo discutere le parole di Malagò presidente del Coni, e Fabbricini, presidente della Figc, sul caso Milan.Come scrive il Corriere Fiorentino, dalle parti di...

A Firenze, ma anche a Bergamo, stanno facendo discutere le parole di Malagò presidente del Coni, e Fabbricini, presidente della Figc, sul caso Milan.

Come scrive il Corriere Fiorentino, dalle parti di viale Fanti nessuno ha voluto prendere posizione sulla vicenda. Si tratta di una scelta coerente con l’atteggiamento tenuto fino ad oggi dalla società viola, rispettoso nei confronti di chi (il Milan) sta attraversando un momento di difficoltà. Del resto, non più tardi del 31 maggio scorso, era stato il vice presidente Salica ad esprimere la linea del club in merito alla vicenda. Inoltre, per il club viola sarebbe controproducente prendersela con cariche politiche così importanti, che in fondo stanno solo cercando di proteggere un club italiano.