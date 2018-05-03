Malagò: "Arrivano le seconde squadre, forse riusciamo a partire già dal prossimo anno"

Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sportitalia toccando diversi argomenti:“Il nuovo presidente di Lega Miccichè? Il fatto che un...

Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sportitalia toccando diversi argomenti:

“Il nuovo presidente di Lega Miccichè? Il fatto che un presidente venga eletto all’unanimità la dice tutta, perché è un manager di lungo corso, una persona esperta, una persona sicuramente con capacità importanti ma è anche soprattutto un uomo di sport. Credo sia impressionante il riscontro che ha avuto, secondo me se lo merita tutto. Quanto ci vorrà per vedere le seconde squadre? Penso giorni. Lo so perché ho assistito ad un incontro tra le varie componenti in Federazione, con il commissario. Uscirà un provvedimento che le sdoganerà, un endorsement definitivo con le squadre. Non so se riusciranno a farlo partire già dal prossimo campionato o al massimo tra un anno. Però oramai il discorso è varato. E penso sia una cosa buona per tutti, che aiuta molti ragazzi tesserati di serie A a non essere solo pagati, e a capire se tra questi ce n’è che possa fare bene. Darà anche opportunità al campionato di Lega Pro di valorizzarsi e questo è importante; magari integra qualche posto che si è liberato negli anni per le note vicende di qualche società"