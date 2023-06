Sentite Malagò: “Caso Juve? È evidente che la giustizia sportiva abbia funzionato”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha così parlato in riferimento a quanto accaduto alla Juventus e a come si è concluso l’iter giudiziario nei suoi confronti. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza: “Ogni discorso deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus; per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva abbia funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria”.