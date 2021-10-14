Le foto della visita al Viola Park di Giovanni Malagò del CONI. Presenti Joe Barone e Pradè
Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato oggi il Viola Park guidato dai dirigenti viola e dai responsabili dei lavori
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 13:12
Di seguito le foto pubblicate dalla Fiorentina sulla visita di stamattina del presidente del CONI Giovanni Malagò al Viola Park. Presenti il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Ecco le foto
IL COMMENTO DI MALAGO SULLA VISITA AL VIOLA PARK
https://www.labaroviola.com/malago-il-viola-park-la-miglior-cosa-di-commisso-alla-fiorentina-interessati-allo-stadio/153067/