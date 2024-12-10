Malagò: "Ho sentito Bove è sereno, conscio della realtà. La salute viene prima di tutto"

Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione

Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è soffermato a parlare anche di Edoardo Bove della Fiorentina, oggi sottoposto all'intervento di installazione del defibrillatore sottocutaneo: "Conosco bene Edoardo, la sua famiglia, il suo agente. L’ho sentito - ha detto a La Gazzetta dello Sport - e l’ho trovato sereno, maturo e intelligente, è conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto. Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione, ma questo non sta a me dirlo".

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