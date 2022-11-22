Malagò: "Rinunciare alla fascia One Love è un autogol clamoroso. Non capisco come si possa barattare"

Olanda, Inghilterra, Galles, Belgio, Svizzera, Germania e Danimarca hanno rinunciato a indossare la fascia arcobaleno per evitare un cartellino giallo al loro capitano al mondiale di Qatar 2022: "Mi s...

Olanda, Inghilterra, Galles, Belgio, Svizzera, Germania e Danimarca hanno rinunciato a indossare la fascia arcobaleno per evitare un cartellino giallo al loro capitano al mondiale di Qatar 2022: "Mi sembra che sia stato un autogol clamoroso" ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di giunta e consiglio informali andati in scena stamane a palazzo H: "Non capisco come si possa barattare una cosa a fronte di un'altra tutela e non capisco come non abbiano pesato questo atteggiamento sopratutto in termini di difesa dei diritti umani - si legge su Ansa -. Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine".

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