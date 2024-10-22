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Trevisani non ha dubbi: "Colpani è forte, adesso si è sbloccato e farà divertire la Fiorentina"

Il giornalista Riccardo Trevisani come ogni lunedì ha parlato al format "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio e ha espresso il suo parere su Andrea Colpani che si  è sbloccato con una doppiett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2024 16:00
Trevisani non ha dubbi: "Colpani è forte, adesso si è sbloccato e farà divertire la Fiorentina" -
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Il giornalista Riccardo Trevisani come ogni lunedì ha parlato al format "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio e ha espresso il suo parere su Andrea Colpani che si  è sbloccato con una doppietta nella vittoria della Fiorentina a Lecce: "Ho visto il Colpani della scorsa stagione. Non so se ci sarà modo di dare continuità,sono sicuro che il giocatore è forte e che sia allenato da un allenatore che lo stima come Palladino. Adesso si è tolto la scimmia dalla spalla e farà divertire Firenze".

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