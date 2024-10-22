Trevisani non ha dubbi: "Colpani è forte, adesso si è sbloccato e farà divertire la Fiorentina"

Il giornalista Riccardo Trevisani come ogni lunedì ha parlato al format "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio e ha espresso il suo parere su Andrea Colpani che si è sbloccato con una doppiett...

Il giornalista Riccardo Trevisani come ogni lunedì ha parlato al format "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio e ha espresso il suo parere su Andrea Colpani che si è sbloccato con una doppietta nella vittoria della Fiorentina a Lecce: "Ho visto il Colpani della scorsa stagione. Non so se ci sarà modo di dare continuità,sono sicuro che il giocatore è forte e che sia allenato da un allenatore che lo stima come Palladino. Adesso si è tolto la scimmia dalla spalla e farà divertire Firenze".

BUCCHIONI: "PALLADINO HA AVUTO IL MERITO DI TOGLIERE LE CONTRADDIZIONI"

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