Trevisani boccia Jovic: “In questo momento non è giocatore di calcio. Porterei Camarda con la Fiorentina”

“In questo momento Jovic non è un giocatore di calcio”. Parole dure pronunciate da Riccardo Trevisani: durante il format Fontana di Trevi sul canale Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Mediaset ha commentato negativamente l’apporto dato dal centravanti ex Fiorentina al Milan e, in vista proprio del match coi viola, ha parlato così delle possibili scelte offensive dei rossoneri per sabato sera: “Okafor falso nueve è una scelta forzata. Io contro la Fiorentina porterei anche Camarda: è un ragazzo giovane, ha 15 anni e approccerebbe alla partita con una giusta e sana leggerezza”.