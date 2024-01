Trevisani: “Ci vuole coraggio a mettere titolare Ikonè, ti fa passare la voglia di difenderlo, disfa tutto”

Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset che commenterà Napoli-Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Fiorentina sta meglio del Napoli, in Coppa è una squadra semi indistruttibile, nella partita secca può battere chiunque, non mi aspetto la difesa a 3 il Napoli invece da quello che so dovrebbe cambiare. Far giocare Parisi esterno alto vuol dire metterlo ancora fuori ruolo ma è anche vero che mettere Ikonè titolare ci vuole coraggio, forse è meglio che giochi lontano dal Franchi. Lui ti fa passare la voglia, io l’ho sempre difeso ma adesso sono propenso a non difenderlo più. Lui fa disfa tutto.

Beltran può giocare 15 gol da qui alla fine della stagione in tutte le competizioni, io penso che fra qualche anno può diventare fortissimo. Diamo il tempo a Beltran di maturare, il potenziale è da crack assoluto, vedete i primi anni di Lautaro Martinez. Io Cabral l’avrei venduto perchè quell’offerta era troppo importante per essere rifiutata, ma penso che lui doveva giocare sempre e solo lui, cosi come accaduto con Vlahovic. Io metto sempre titolare Beltran perchè ha margini più grandi rispetto a Nzola, secondo me loro sono perfetti da far giocare insieme”