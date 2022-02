Trevisani: “Tifosi Juventus mi hanno insultato dopo il 4-2. Cabral? Italiano ha fatto segnare Nzola”

L’ex telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani, e adesso telecronista a Sport Mediaset, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno e anche della partita contro la Juventus, quella del 4-2 che ha avuto la fortuna di commentare, le sue parole:

“Ho subito insulti per le urla del racconto di Fiorentina-Juventus, in quel momento il tifoso bianconero a qualcuno doveva pur dare la colpa e in genere ce la si prende o con l’arbitro o con il telecronista. Ma quello che è avvenuto è storico, la Juventus non è stata mai rimontata di 4 gol in 15 minuti. Ho visto sul 3-2 un signore che ha lanciato in area il cappotto di cammello, un cappotto che non è mai sceso, ha vinto la Fiorentina ma il tifoso ha perso il cappotto”

La cessione di Vlahovic alla Juventus? “La Fiorentina prede tanti soldi ma perde uno dei più forti, ma il tifoso con i soldi ci fa poco a meno che non venga rimpiazzato benissimo, soprattutto perchè è andato alla Juventus, magari con 3 pezzi da 20 milioni sei più forte. Comprendo la rabbia. Senza Vlahovic la Juventus non sarebbe arrivata in Champions. Cabral non può diventare Vlahovic ma in mano a Italiano può fare bene, vedete quanti gol ha fatto Nzola lo scorso anno allo Spezia, lui migliore tutto ciò che gli passa fra le mani. Adesso va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio, la squadra rimane con i suoi valori anche se perde 25 gol”

NICO GONZALEZ NON TORNATO AL MEGLIO