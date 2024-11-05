Trevisani: "Maldini da squadra di alta classifica? Sì. Sottil, Ikoné e Kouamé giocano nella Fiorentina..."

Riccardo Trevisani ha così commentato alcuni aspetti della Fiorentina di Raffaele Palladino nell'ottavo episodio di Fontana di Trevi

Riccardo Trevisani, nell'ultimo episodio di Fontana di Trevi, approfondimento del lunedì sera di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato alcuni temi relativi al post 11° turno di Serie A. Queste le sue parole in merito alla Fiorentina:

"Se Maldini è da big? Se Sottil, Ikoné e Kouamé giocano nella Fiorentina, può farlo tranquillamente anche Maldini. Penso che lui venendo dal Milan, quel salto che Colpani ha accusato nel passaggio dal Monza alla Fiorentina, lui possa non accusarlo.

Nonostante l'Atalanta e la Fiorentina non fossero partite bene, non hanno pensato di "cacciare" Gasperini e Palladino. La Fiorentina ha lasciato lavorare Palladino, è un bravissimo allenatore, gli ha dato fiducia, e la Viola ora è in zona Champions League. La Roma ha pensato di defenestrare Daniele De Rossi e si ritrova in un marasma che ogni settimana è sempre peggiore. In questo mese e mezzo Juric ha perso le partite che De Rossi ha perso in 7 mesi, eppure si parla di un allenatore che è stato mandato via per i risultati sportivi. Questo dimostra che la società Roma è completamente allo sbaraglio.

Kean migliore di Vlahovic tranne che per il tiro da fuori? Sono pazzo di Moise Kean. Dico che il numero di gol fatti da Vlahovic a 23 anni parla da solo, ha fatto più gol di Kean. Kean sta diventando un 9 fatto e finito, perché è difficile anticiparlo, comincia a far gol e fa gol da rapace, perché Maripan lì sbaglia, ma lui c'è e ci crede. Se trova la confidenza con la porta, rischia di fare più dei gol pronosticati".

La clausola da 52 milioni di Kean è valida solo d’estate e può essere pagata solo entro il 31 Luglio

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