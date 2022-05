Trevisani smaschera Iachini: “Lui alla Fiorentina metteva in panchina Vlahovic per far giocare Kouamè”

Nel corso della trasmissione Pressing, il telecronista ed opinionista Riccardo Trevisani ha parlato della situazione difficile che sta passando Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, facendo il paragone con il suo passato in maglia viola, le parole di Trevisani:

“Vlahovic è indemoniato, come se il fatto non fare un gol partita la sta vivendo come una responsabilità, questa è una cosa su cui io gli dò delle responsabilità. Con Iachini non li faceva i gol perchè Iachini gli preferiva Kouamè e Cutrone, faceva giocare loro, è stato Prandelli a metterlo in campo, poi con Italiano faceva un gol a partita. Le caratteristiche della Fiorentina si sposano perfettamente con Vlahovic, non a caso Vlahovic con Italiano fa 16 gol mentre il suo sostituto Cabral, insieme con Piatek, in due hanno fatto 5 gol nell’altro girone. Vlahovic con il gioco di Italiano ci sta come lo zucchero nel caffè, come il parmigiano sulla pasta al sugo. Vlahovic ha bisogno di tagli, di attacchi alla profondità, di palloni dalle fasce, cosa che alla Juventus non succede”

LE PAROLE DI BORJA VALERO IN ATTESA DEL GIRO DI CAMPO