Trevisani duro su Allegri: "Fa un calcio terrificante, in Italia non si va mai verso il futuro"

Il giornalista ha criticato duramente il tecnico livornese ora al Napoli

A Radio Kiss Kiss il commentatore e giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Allegri collegandolo anche a Italiano: "Allegri fa un calcio terrificante, ha fallito al Milan e dopo una settimana ha già una panchina addirittura in Champions. Hai tanti esterni e uno come Italiano a Napoli era perfetto anche perché da 7 anni sta facendo sempre molto bene e se lo meritava. Invece, scegli di tornare indietro su uno che ha fatto malissimo ovunque, non guardiamo più avanti e pure per questo l'Italia non va ai Mondiali da dodici anni."

Prosegue: "Ci vuole gente che sa costruire come Gasperini che porta l'Atalanta dalla salvezza alla Champions o Fabregas. Lui non sa costruire perché vince se ha lo squadrone altrimenti di suo non mette nulla e si è visto alla Juve dove è arrivato quarto perché era da quarto. Al Milan è stato un disastro e lo hanno cacciato perché il girone di ritorno è stato raccapricciante poi peggiora i giocatori basta vedere Leao, Kean o Vlahovic."