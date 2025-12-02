2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Trevisani sui tifosi della Fiorentina: “Se le cose vanno male è meglio sostenere, sennò giochi il Sabato”

News

Trevisani sui tifosi della Fiorentina: “Se le cose vanno male è meglio sostenere, sennò giochi il Sabato”

Redazione

2 Dicembre · 11:41

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 11:41

TAG:

ACF FiorentinaTrevisani

Condividi:

di

Il noto opinionista e commentatore Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina in stagione, queste le sue parole:

“Il discorso di Dzeko è quello che ho fatto io in altri termini. Quando le cose vanno male è meglio sostenere. In questo momento bisogna accompagnare con i motorini allo stadio per sostenerli. Se non li appoggi e li contesti ti stai tafatizzando da solo. Quale è il vantaggio? Che avevi ragione a dargli delle pippe? Ma poi giochi il Sabato. La Fiorentina con l’Atalanta fa una partita onesta, se non fosse ultima diremmo ha perso ma ci sta. Invece oggi sembra una catastrofe. La catastrofe sono tutte le altre che ha perso. Questo è l’appiglio. Cerchiamo di appoggiarli, anche perché in passato non si è appoggiata gente che va benino lontano da Firenze.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio