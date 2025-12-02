Trevisani sui tifosi della Fiorentina: “Se le cose vanno male è meglio sostenere, sennò giochi il Sabato”

Il noto opinionista e commentatore Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina in stagione, queste le sue parole:

“Il discorso di Dzeko è quello che ho fatto io in altri termini. Quando le cose vanno male è meglio sostenere. In questo momento bisogna accompagnare con i motorini allo stadio per sostenerli. Se non li appoggi e li contesti ti stai tafatizzando da solo. Quale è il vantaggio? Che avevi ragione a dargli delle pippe? Ma poi giochi il Sabato. La Fiorentina con l’Atalanta fa una partita onesta, se non fosse ultima diremmo ha perso ma ci sta. Invece oggi sembra una catastrofe. La catastrofe sono tutte le altre che ha perso. Questo è l’appiglio. Cerchiamo di appoggiarli, anche perché in passato non si è appoggiata gente che va benino lontano da Firenze.”