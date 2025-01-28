Trevisani: "La partita della Fiorentina è un bel manifesto, Beltran fa una prestazione commuovente"

Il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e di Beltran nel corso dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue pa...

Il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e di Beltran nel corso dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue parole:

"La partita di Domenica della Fiorentina è un bel manifesto, in un momento in cui si parlava di crisi, di spogliatoio spaccato, di Tudor vai a vincere contro la Lazio in un campo difficile, Dodò che abbraccia l'allenatore e con Beltran che fa una partita dell'allenatore. Ormai è un anno e mezzo che si parla di Beltran ed io penso che possa diventare un grande crack bisogna solo capire in che ruolo, ieri fa una partita di corsa, di sacrificio, di lotta, di goal e senza mai mollare l'atteggiamento.

L'atteggiamento è fantastico è quello di un attaccante che fa il primo difensore, gli attaccanti così ti portano sempre qualcosa, l'anno scorso l'Inter vince lo scudetto perché Lautaro e Thuram si fanno il mazzo a rompere le azioni avversarie. Una bella partita di calcio che se avesse arbitrato Chat Gpt sarebbe stato meglio, da quando si è impuntato con Adli ha perso la partita di mano e avrebbe fatto fatica anche Collina ad arbitrare"