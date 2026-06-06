Trevisani difende Italiano: "Impossibile dire che non sia da big, ha fatto 3 finali in 12 mesi con la Fiorentina"

Il giornalista ha parlato dell'ex tecnico viola volato in Turchia

Al Festival della Serie A Riccardo Trevisani ha parlato di Italiano: "Lui è un allenatore eccezionale perché fa 3 finali in 12 mesi in viola e voglio vedere quando ricapita, ma non perché non voglia io ma proprio perché è difficile. Magari con Paratici e Grosso, una cosa del genere si può rivedere, però ci vuole tempo e un bel progetto. Poi va a Bologna e riporta la Coppa Italia dopo 50 anni con Ndoye che faceva 0 gol e con lui 10 e con Rowe che è diventato fortissimo e a Marsiglia si menava con Rabiot."

Prosegue: "Al trofeo ci arrivi poi, ma dire che Italiano non ha il profilo da grande squadra è follia. Non ha mai sbagliato una stagione e ha migliorato chiunque, invece poi a Napoli prendono Allegri che non vince da 10 anni ed è l'esempio perfetto per cui il calcio italiano non si evolve mai."