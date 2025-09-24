Pedullà contro Trevisani: “Per difendere un allenatore non bisogna infamare Firenze e i fiorentini. Sarà colpa di Pioli se la squadra non rende?!”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha risposto alle ultime critiche mosse contro Firenze, addossando le responsabilità a Stefano Pioli

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato della Fiorentina, contestando - neanche troppo velatamente - quanto recentemente espresso su Firenze e la Fiorentina dal telecronista ed opinionista Riccardo Trevisani: “Non facciamo che il mercato lo prendi e lo scaraventi dalla finestra, dicendo delle cose, secondo me, senza senso, in relazione magari alla Fiorentina, perché parlare dopo è troppo facile.

Dobbiamo sinceramente dire che il vero responsabile dei risultati è Pioli, perché se andiamo a discutere il mercato, dicendo ‘Piccoli è un doppione’, preso per giocare, con Dzeko che è stato preso per giocare con Kean, con la conferma di Kean e l’assenza degli esterni, ma è stato Pioli ad indicare questa strada, voleva un attaccante pesante e gliene hanno presi due, spendendo soldi, per una campagna acquisti che è stata la più dispendiosa.

È troppo facile fare i professori dopo, attribuendo le responsabilità ad altri, e cancellando il mercato fatto. Possiamo dire che Pioli non ha trovato la quadra ad una squadra che ha voluto completamente lui? E che ha completamente avallato? E che è stata fatta a sua immagine e somiglianza? Oppure è sempre colpa di qualcuno anche quando quel qualcuno non ha mezza colpa?!

Quando aggiungi due centrocampisti che possono fare anche i trequartisti, riscatti Gudmundsson, trattieni Kean, De Gea, non cedi Comuzzo, hai gli esterni di fascia che volevi, cosa avresti dovuto fare di più? E invece, dopo un risultato, cambiano tutti idea.

Se vuoi difendere un allenatore, non bisogna infamare Firenze e i fiorentini, ed una piazza che sarà particolare, troppo critica, ma una piazza va rispettata e non infamata”.