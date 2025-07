Trevisani lancia la bomba: “Da quello che so l’Al-Qadisiyya prende Retegui e non Kean”

Il noto giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno lanciando un’indiscrezione di mercato che riguarda il futuro di Moise Kean e la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Da quello che risulta a me la squadra araba interessata a Moise Kean, l’Al-Qadisiyya, prenderà Mateo Retegui e non Kean.

Piccoli? Secondo me è chiaro che perdendo un giocatore come Moise Kean rischi di prendere uno non al livello di Kean ma Piccoli è un nome che mi piace molto. Può farli tranquillamente 15 gol a Firenze, è il nome giusto.”