Trevisani: "Complimenti a chi ha costruito questa Fiorentina, il calcio alla fine è portiere e centravanti"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Fiorentina di Mister Palladino, queste le sue parole:"Il Viola Park sta diventando un Luna Park, perché questa squadr...

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Fiorentina di Mister Palladino, queste le sue parole:

"Il Viola Park sta diventando un Luna Park, perché questa squadra è divertente da vedere e per questo ci sono un sacco di meriti. Meriti di chi ha costruito questa squadra perché ci sono tanti giocatori non voluti da altre parti, lo 0-2 a Como è importante perché continuare a vincere, quando non sei abituato è molto complicato. La Fiorentina sta andando bene con l'allenatore che ha avuto la forza di cambiare quello che aveva pensato inizialmente, ed è una cosa di grande umiltà e da grande allenatore.

Ogni giocatore con questo sistema di gioco gioca nella maniera corretta, dopo di che il calcio oltre a tutte le cose che stanno nel mezzo è portiere e centravanti, e la Fiorentina è messa benino. La Fiorentina può avere un futuro radioso soprattutto per una ragione, perché Gudmundsson e Colpani che sono due giocatori di qualità per motivi diversi non si sono mai visti. Con loro due dove possono arrivare? A fare l'ottovolante perché ci si diverte tanto.

Aggiungiamo che oltre a questo scenario c'è il Viola Park che è straordinario e lo stadio che sa venendo su, il futuro più che viola è roseo. "

CASSANO SU SOTTIL

https://www.labaroviola.com/cassano-sottil-ha-qualita-fisica-e-tecnica-se-non-si-perde-da-solo-puo-arrivare-lontano/278265/