Trevisani: "Il rigore per la Fiorentina non esiste, Darmian non può fare niente per evitare la palla"

Il noto telecronista ha parlato del colpo di mano che ha causato il rigore a favore della Fiorentina di Mandragora

A Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato della sconfitta della Fiorentina a Milano, soffermandosi sull'arbitraggio: "Era una partita da 1-0 perché poi ci sono due gol che non sarebbero esistiti visto che l'autorete di Pongracic nasce da un angolo che non c'è ed il rigore per la Fiorentina non esiste. Gosens colpisce di testa e se Darmian non la toccasse, la palla andrebbe sul fondo. Non stiamo parlando di Darmian che allarga il braccio per evitare un gol o per anticipare un avversario. Non si può smaterializzare e non andrebbe data una massima punizione per un qualcosa del genere."

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