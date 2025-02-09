Trevisani: "L'Inter parte favorita contro la Fiorentina, sarà un'altra storia rispetto a giovedì"

Il telecronista televisivo ha presentato la sfida di domani sera di San Siro tra Fiorentina ed Inter che chiuderà la giornata

A Sport Mediaset il noto commentatore televisivo Riccardo Trevisani ha detto la sua opinione riguardo alla sfida di domani tra Inter e Fiorentina nel remake della gara di giovedì che ha visto prevalere i viola con un netto 3-0: "A Firenze solo un episodio, la caduta del Franchi non si ripeterà domani sera a San Siro quando l'Inter vorrà rifarsi. Infatti, gli uomini di Inzaghi hanno sempre saputo reagire dopo le cadute, anche se questa è fragorosa. L'Inter ha carattere ed è favoritissima, per me vincerà contro la Fiorentina perchè non può perdere terreno dal Napoli che vedo favorito per la lotta scudetto visto che non ha le coppe. L'Inter sarà affamata e non penso commetta gli stessi sbagli di giovedì anche se non deve credere di poter sottovalutare l'impegno."

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