Trevisani: "Il Milan è più forte della Fiorentina, però la Viola arriva davanti grazie a Fonseca"

Il noto telecronista ha parlato della Fiorentina che può arrivare davanti al Milan di Fonseca secondo la sua opinione

A Fontana di Trevi, occasionalmente al teatro Arcimboldi di Milano, mentre parlava del Milan di Fonseca, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Fiorentina: "Il Milan è più forte della Fiorentina perché ha giocatori migliori, sarebbe semplice, però la Fiorentina è meglio allenata del Milan e per questo motivo credo che arriverà davanti in classifica se Fonseca non viene esonerato durante la stagione. Il portoghese non è un tecnico da Milan e non lo scopro di certo io mentre la Fiorentina che, è più performante con un clima positivo a livello societario e di squadra nonostante il problema di Bove, ha fatto solo scelte giuste."

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