Trevisani su Kean: “Miglior attaccante della Serie A, meglio di Retegui. All’Atalanta è più facile segnare”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Moise Kean durante il programma “Fontana di Trevi” sul canale youtube di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

“Per me Moise Kean è stato il miglior attaccante di questa Serie A e ci sono diverse motivazioni che vanno anche al di là del solo miglioramento dalla stagione scorsa. Si è finalmente liberato ed è esploso con tutta la sua forza ma lui non gioca nell’Atalanta. La Dea crea moltissime palle gol a partita e quindi fare tanti gol all’Atalanta è più facile che fare gol nella Fiorentina viste le minori palle gol che ti offre. Quindi nel complesso ho scelto Kean invece di Retegui perché, pesando i loro gol, reputo la stagione di Kean migliore di quella di Retegui e poi per me Moise è più forte”.